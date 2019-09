Lavoro, Istat: la disoccupazione scende al 9,5%, ai minimi dal 2011

Tornano a crescere gli inattivi - L'Istituto di statistica segnala però contemporaneamente anche un ritorno alla crescita dell'inattività, dopo cinque mesi di stop. Tra i 15 e i 64 anni, coloro che non hanno un lavoro e neanche lo cercano sono aumentati di 73mila unità rispetto a luglio.



Occupati stabili: più over 50, meno under 25 - Ad agosto la stima degli occupati risulta sostanzialmente stabile rispetto a luglio, con l'Istat che riscontra su base mensile un aumento per gli ultracinquantenni (+34mila) e un calo per le altre classi d'età, in particolare tra i 15-24enni, dove il numero di occupati scende di 23mila. Guardando al tipo di occupazione si rileva una crescita dei dipendenti, soprattutto permanenti (+27mila), mentre diminuiscono gli indipendenti (-33 mila). Quanto al tasso degli occupati, si resta ai massimi storici, già toccati nei mesi scorsi (59,2%).