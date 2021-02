Diego Armando Maradona Jr: "Mio padre era stanco ma non voleva morire"

La scomparsa di Diego Armando Maradona continua a fare scalpore, in particolar modo dopo la scoperta di un audio shock in cui il suo medico Leopoldo Luque, adesso indagato per omicidio colposo, avrebbe detto "il ciccione sta morendo". Per commentare gli ultimi sviluppi della vicenda, il figlio Diego Armando Maradona Junior è intervenuto ospite a "Live - Non è la d'Urso".



"È una cosa molto grave, mio padre si fidava di queste persone e le pagava molto bene - racconta nel salotto di Barbara d'Urso - Io ho conosciuto Luque, a primo impatto mi sembrava una persona che aveva a cuore i problemi di mio padre".

Il figlio del campione argentino ha dichiarato di aver sentito il padre piuttosto stanco, "ma questo è ben diverso dal voler morire". E, convinto che la giustizia farà il suo corso, prosegue: "Quando è morto è stato un brutto momento, ma anche ora si sta rivelando molto complicato".