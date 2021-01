Hugo Maradona sulla morte di Diego: "Aveva le ginocchia a pezzi, ma nessuna malattia"

"Mi fa male sentire queste cose, a me come immagino a tutti quelli che lo hanno conosciuto". A parlare è Hugo Maradona, che in collegamento a "Live - Non è la d'Urso" commenta la svolta nelle indagini della morte del fratello Diego, secondo le quali il dottor Luque avrebbe falsificato la firma del Pibe de Oro su alcuni importanti documenti.

"Io voglio solo verità e giustizia, il problema è che ancora non si conoscono bene i risultati dell'autopsia", racconta, provato dalle ultime notizie. E sull'ultimo periodo di vita di Diego Armando Maradona rivela: "Lui aveva le ginocchia a pezzi e non poteva camminare, ma non aveva malattie o altre patologie".