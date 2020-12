Maradona, l’avvocato della psichiatra: “Era in casa con lui e ha provato a rianimarlo”

"La dottoressa era in casa quando si sono accorti che Maradona non aveva segni vitali". A parlare a "Pomeriggio Cinque" è l'avvocato di Agustina Cosachov, la psichiatra del Pibe de Oro, indagata per la morte del calciatore avvenuta lo scorso 25 novembre. "La dottoressa ha fatto il possibile per rianimare Maradona e ha chiamato immediatamente il 911", racconta.

Il difensore della specialista, intervistato dal programma di Canale 5, spiega che la sua assistita non è stata interrogata dalla Procura "perché non si hanno ancora certezze sulla causa del decesso" del calciatore. "Tuttavia - continua l'avvocato - se verrà interrogata lo farà come testimone. La dottoressa aspetta tranquilla gli esami autoptici". Il difensore di Cosachov poi parla degli ultimi mesi di vita del Pibe de Oro: "Stava meglio e in casa c'era l'assistenza necessaria per non farlo ricadere nelle dipendenze".