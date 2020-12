Nuovo documento su Maradona: le figlie hanno firmato per farlo tornare a casa

Le figlie di Diego Armando Maradona avrebbero firmato per farlo tornare a casa, quando in realtà la clinica in cui è stato operato il Pibe de Oro consigliava il ricovero in una struttura. È quanto trapela dal documento di dimissioni mostrato a "Pomeriggio Cinque": Giannina e Jana hanno firmato per opporsi a un nuovo ricovero.

Nella lettera di dimissioni della clinica Swiss Medical si legge che la famiglia non aveva voluto procedere con il trasferimento in un centro in cui Maradona avrebbe continuato la sua riabilitazione dopo l'intervento al cervello e che avrebbe preferito portarlo nell'abitazione in cui poi l'ex campione argentino è morto.