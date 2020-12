Morte Maradona, il figlio Diego jr: "Se ci sono dei colpevoli devono pagare"

"Se ci sono dei colpevi dovranno pagare e io mi batterò fino alla fine perché ciò avvenga". Dopo la morte di Diego Armando Maradona, a "Live - Non è la d'Urso" parla per la prima volta il figlio dell'ex Pibe de Oro, Diego jr. "Dopo l'intervento alla testa stava bene, ho seguito la situazione di mio padre poi sono stato ricoverato per il Covid - ha spiegato - sono stato vigile sulla chat con gli altri fratelli fino a quando le mie condizioni non si sono aggravate".

Oltre al dolore per la morte del padre, il figlio italiano di Maradona affronta anche le domande sui dubbi legate alle ultime ore del campione argentino, per cui ci sono due indagati: "Mi fa soffrire vedere le condizioni in cui ha vissuto le sue ultime ore - dice Diego Junior, in collegamento insieme alla madre Cristiana Sinagra - avevamo chiesto un medico in più, un medico di base per monitorare quello che stava succedendo. Quando è successo ero sul letto dell'ospedale, ora farò di tutto per far in modo che mio padre avrà giustizia".