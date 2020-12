Maradona, il medico Leopoldo Luque indagato: "Amavo Diego, la verità verrà fuori"

Il medico che ha operato Maradona, pochi giorni prima della morte del campione argentino, parla ai microfoni di "Pomeriggio Cinque". "Vorrei che venga rispettato il mio dolore, io amavo Diego. L'ho operato, ma poi tutte le volte che sono andato da lui l'ho fatto per l'uomo, non per il Dios del calcio", ha dichiarato in una telefonata Leopoldo Luque, indagato in Argentina per una presunta responsabilità nella morte del Pibe de Oro.



"Non voglio rilasciare interviste ufficiali, perché voglio lasciare lavorare i magistrati, ma la verità che verrà fuori sarà la verità dell'amore, cioè l'amore che io provavo nei confronti di Maradona", ha aggiunto il neurochirurgo che ha eseguito l'intervento alla testa subìto dall'ex fuoriclasse 20 giorni prima di morire.