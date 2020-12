Maradona, ecco il testamento modificato nel 2016: escluse dall'eredità l’ex moglie Claudia Villafane e le figlie Dalma e Giannina

Diego Armando Maradona avrebbe modificato il testamento nel 2016, estromettendo l' ex moglie Claudia e le figlie Dalma e Gianinna dall'eredità. Nelle ultime ore le televisioni argentine hanno mandato in onda il documento che è destinato a infiammare la guerra tra gli eredi per il patrimonio del campione argentino la cui entità è ancora da definire.

In Argentina la situazione è tesa in famiglia con la sorella Ana che replica alle figlie del campione, Dalma e Giannina, accusandole di avere abbandonato il padre negli ultimi tempi. Intanto, a proposito di patrimonio, è stata Jana Maradona, figlia dell'ex fuoriclasse e di Valeria Sabalain, la prima ad avviare la procedura per l'eredità del padre.

Il testamento di Maradona mostrato dalle tv argentine: escluse dall’eredità l’ex moglie Claudia Villafane e le figlie Dalma e Giannina 1 di 5 2 di 5 3 di 5 4 di 5 5 di 5 leggi dopo slideshow ingrandisci

Jana, negli ultimi tempi più vicina al padre rispetto alle due figlie che Diego ha avuto dall'ex moglie Claudia Villafane, si è mossa alla scadenza dei nove giorni dal decesso come prevede la legge. Secondo il quotidiano "Clarin" nei prossimi giorni si faranno avanti anche Dalma e Giannina, nonostante le ultime rilevazioni sulle modifiche al testamento decise dal padre dopo un duro scontro con la loro madre negli anni in cui l'argentino allenava a Dubai. Inoltre Diego junior, il figlio avuto dal campione con la napoletana Cristiana Sinagra, starebbe per arrivare in Argentina.

La numerosa famiglia di Diego Armando Maradona IPA 1 di 64 IPA 2 di 64 IPA 3 di 64 IPA 4 di 64 IPA 5 di 64 IPA 6 di 64 IPA 64 di 64 IPA 64 di 64 IPA 64 di 64 IPA 10 di 64 IPA 11 di 64 IPA 12 di 64 IPA 13 di 64 IPA 14 di 64 IPA 15 di 64 IPA 16 di 64 IPA 17 di 64 IPA 18 di 64 IPA 19 di 64 IPA 20 di 64 IPA 21 di 64 IPA 22 di 64 IPA 23 di 64 IPA 24 di 64 IPA 25 di 64 IPA 26 di 64 IPA 27 di 64 IPA 28 di 64 IPA 29 di 64 IPA 30 di 64 IPA 31 di 64 IPA 32 di 64 IPA 33 di 64 IPA 34 di 64 IPA 35 di 64 IPA 36 di 64 IPA 37 di 64 IPA 38 di 64 IPA 39 di 64 IPA 40 di 64 IPA 41 di 64 IPA 42 di 64 IPA 43 di 64 IPA 44 di 64 IPA 45 di 64 IPA 46 di 64 IPA 47 di 64 IPA 48 di 64 IPA 49 di 64 IPA 50 di 64 IPA 51 di 64 IPA 52 di 64 IPA 53 di 64 IPA 54 di 64 IPA 55 di 64 IPA 56 di 64 IPA 57 di 64 IPA 58 di 64 IPA 59 di 64 IPA 60 di 64 IPA 61 di 64 IPA 62 di 64 IPA 63 di 64 IPA 64 di 64 leggi dopo slideshow ingrandisci E' abbastanza numerosa la famiglia creata da Diego Maradona. Ai cinque figli riconosciuti (alcuni solo dopo l'intervento della magistratura) Dalma, Giannina, Diego Jr., Dieguito Fernando y Jana vanno aggiunti tre nipoti e i vari generi e nuore acquisite nel frattempo.

Ora però bisognerà prima di tutto determinare l'entità reale del patrimonio lasciato da Maradona, e quanto spetta a ciascuno dei figli. Tra i quali, quelli riconosciuti, c'è anche quel Diego Fernando al quale l'ex n.10 del Napoli era particolarmente legato e che ha solo sette anni. Tra i beni c'è anche un container spedito mesi fa da Dubai (dove Maradona ha vissuto dal 2011 al 2018) e sigillato in un magazzino doganale. Contiene 200 pezzi tra cui oggetti autografati e magliette firmate da campioni come Pelè, Ronaldo, Messi, Ronaldinho e Cristiano Ronaldo, strumenti musicali donati da famosi artisti, il pallone di platino con cui Maradona venne omaggiato dalla Fifa.