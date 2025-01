Altri due giovani sono stati arrestati dai carabinieri nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del 17enne Maati Moubakir, ucciso a coltellate in strada a Campi Bisenzio (Firenze) intorno alle 05:30 di domenica 29 dicembre, dopo una serata passata in discoteca. Salgono così a 5 i giovani in manette, ritenuti "gravemente indiziati di aver attivamente preso parte" al delitto, come spiegato in una nota dalla procura di Firenze.