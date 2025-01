Diciassettenne ucciso in strada a Campi Bisenzio (Firenze), due giovani si picchiano al suo funerale

Intanto, martedì c'è stata l'udienza di convalida e gli interrogatori di garanzia per i tre giovani arrestati in carcere con l'accusa di omicidio volontario per l'uccisione di Maati. Tutti hanno risposto alle domande del giudice che li interrogava e tutti hanno respinto, ciascuno per la propria posizione, l'accusa di aver accoltellato Maati. In particolare, Ismail Arouizi, difeso dall'avvocato Sabrina Serroni, dopo aver affermato di non aver accoltellato la vittima, si sarebbe riconosciuto responsabile della prima aggressione con il casco a Maati e successivamente di averlo tenuto a terra mentre l'altro lo colpiva con pugni al volto. Secondo quanto ha risposto al giudice, Arouizi avrebbe aggredito Maati solo in una fase precedente alla coltellata mortale inferta sull'autobus.