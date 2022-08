Diana Pifferi, quei vestitini ancora stesi a un mese dai funerali: "Quanto dolore"

C'è una parte del quartiere nel quale viveva la piccolache non riesce ancora a darsi pace: quella morte di stenti resta per molti di loro una macchia, quasi una colpa, perché non avevano capito. E così,ci sono ancora i suoi vestitini stesi, arsi dal sole, e un passeggino accartocciato sul pianerottolo. Ricordi dolorosi ai quali però i suoi vicini non vogliono rinunciare.

"Evito di passarci - racconta una signora a Repubblica - perché fa male guardare quei vestitini ancora lì stesi". Ma in quel quartiere della periferia sud-est di MIlano si fa fatica a non pensare a quanto accaduto: "Anche se abbiamo tanti problemi - racconta un'altra vicina di casa di Diana - dalle bollette alla spesa, noi che per mangiare andiamo a prendere i pacchi in chiesa non vogliamo e non riusciamo a dimenticare".

Resta un profondo senso di ingiustizia

e tanta rabbia nei confronti della mamma, Alessia Pifferi, che tutti si augurano di non rivedere più: "Speriamo resti in carcere tutta la vita", dicono anche oggi. "Il suo gesto è stato orrendo, non potrà tornare nella casa dove viveva prima perché nessuno qui la perdonerà mai".

Una comunità scossa, che prova a trovare conforto in quei cimeli

lasciati lì, in memoria della piccola Diana, per non dimenticare mai, anche quando i riflettori della cronaca saranno ormai spenti.