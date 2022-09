Diamanti dei vip, tra le vittime anche Vasco Rossi: "Io truffato per due milioni e mezzo di euro"

Il cantante ha investito dal 2009 due milioni e mezzo di euro in pietre preziose. Ma quando le ha fatte stimare - secondo quanto riporta La Repubblica - avrebbe avuto la spiacevole sorpresa: una valutazione di soli 360 mila euro . E nel 2019, dopo aver letto le notizie dei vari processi in corso su casi fotocopia, ha deciso di presentare denuncia. Tra chi avrebbe proposto il "super affare" al rocker ci sarebbero anche dei funzionari di una banca di Zocca , sua città d'origine: "Ci si sente a casa e al sicuro tra persone che si rispettano e aiutano", si sfoga così il Komandante nell'esposto.

Nella denunciadepositata nel maggio 2019, secondo quanto rivela il quotidiano romano, il cantante ha riassunto la truffa subitaUnae una, tramite un direttore di filiale, nel 2009, gli propongono - secondo quanto lo stesso Vasco Rossi ha raccontato alle forze dell'ordine - (e per lui alla persona che si occupa dei suoi investimenti) di effettuare un investimento in diamanti tramite una società specializzata". E i funzionari in questione avrebbero prospettato al cantante "ottime opportunità di guadagni".

Per questo il rocker decide "di investire in tale operazione". Il 17 luglio 2009, infatti, fa il primo versamento di oltre"per l'acquisto di". I referenti della banca gli dicono che il finanziamento sta andando bene e, così, Vasco decide di procedere a una seconda operazione. Il 18 febbraio 2010 investe ancora:, come prezzo per l'acquisto di. Gli acquisti sembrano andare a gonfie vele e il 14 ottobre 2010 Vasco compra altri

"L'opportunità veniva presentata da un canale di vendita ritenuto altamente affidabile", denuncia il cantante, dopo aver avuto notizia delle varie truffe dei diamanti che vede centinaia di persone a processo e numerosi vip tra le vittime. Ma quando provvede a far stimare i diamanti ottiene "una valutazione di 360mila euro, a fronte di un importo complessivo investito di 2.563.981 euro, che a detta dell'andamento di mercato richiamato dal personale della Bpv veniva indicato ad ottobre 2016 in 3.268.420 euro", conclude la querela.