Truffa diamanti, pm: profitti per 500 milioni di euro, 300 raggirati

Una presunta maxi truffa con profitti illeciti per quasi 500 milioni di euro e oltre 300 persone raggirate, tra cui anche vip come Vasco Rossi. Sono questi i dati principali che emergono dalle 42 pagine dell'avviso di conclusione delle indagini in merito all'inchiesta che a febbraio aveva portato ad un sequestro preventivo di oltre 700 milioni di euro, anche a carico di cinque banche indagate.