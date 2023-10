Detenuto evaso da ospedale di Milano catturato a Ginevra

Il detenuto di 32 anni evaso il 21 settembre dall'ospedale San Paolo di Milano è stato catturato a Ginevra.

La notizia è stata data dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari, che ha voluto dedicare un pensiero all'agente Carmine De Rosa "che non ha esitato a rischiare la vita per fermarlo". L'agente è in coma per battuto la testa dopo aver cercato di bloccare l'evaso gettandosi dalla finestra del nosocomio.