È fuori pericolo Carmine De Rosa, l'agente ferito per catturare l'evaso a Milano

E' stato dichiarato fuori pericolo, ma resta in coma farmacologico, Carmine De Rosa, 28 anni, di Carinaro, agente di Polizia penitenziaria caduto dal secondo piano di un ospedale di Milano nel tentativo di inseguire un detenuto evaso gettandosi dalla stessa finestra.

Giovedì 21 settembre, Nazim Mordjaneera, un cittadino palestinese di 32 anni, era in ospedale dalla serata di mercoledì per alcune ferite riportate durante una lite avvenuta nel carcere milanese di San Vittore, dove era finito ad agosto in seguito all'arresto per una rapina di un Rolex in strada. Secondo quanto finora ricostruito, poco dopo le 5 del mattino ha deciso di fuggire, gettandosi dalla finestra della sua stanza, al secondo piano.