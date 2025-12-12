Detenuta morta nella notte nel carcere di Rebibbia

Una detenuta è morta nella notte, in circostanze da chiarire, nella sezione femminile del carcere di Rebibbia. Sulla vicenda indaga la polizia penitenziaria. Rinviati a data da destinarsi i "Giochi della Speranza", iniziativa promossa dalla Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport, dal Dap - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dalla rete di magistrati "Sport e Legalità" per la promozione dello sport in carcere. All'interno del penitenziario si terrà un momento di raccoglimento alla presenza dei partecipanti previsti per l'iniziativa.