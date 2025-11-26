"Moriamo di freddo": l’allarme di Gianni Alemanno dal carcere di Rebibbia

Nel suo resoconto, Alemanno sostiene che anche il personale della Polizia penitenziaria si trovi nelle stesse condizioni di freddo. Le caldaie fuori uso riguarderebbero infatti non solo le sezioni detentive ma anche la caserma attigua, dove prestano servizio gli agenti. Scrive che molti operatori sarebbero costretti a indossare indumenti aggiuntivi sotto la divisa, segnalando una situazione di evidente difficoltà. L’assenza di acqua calda nelle docce serali interesserebbe anche chi conclude i turni più tardi. Nel testo, Alemanno collega questa condizione al tema delle risorse e delle dotazioni a disposizione dell’amministrazione penitenziaria, sottolineando come la carenza di mezzi aggravi sia la gestione quotidiana delle sezioni sia il benessere del personale. Secondo il racconto riportato nel diario, la situazione del penitenziario resta legata all’esito dei lavori sulle caldaie e alle valutazioni dei magistrati di sorveglianza sulle condizioni detentive.