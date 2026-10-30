Diversi cittadini hanno allertato i soccorsi dicendo che era in corso una violenta rissa in corso: sono state utilizzate tre mazze ferrate, un bastone di legno, una stampella deformata trasformata in arma e una stella ninja di metallo a cinque punte. Una volta che i carabinieri sono arrivati sul posto si sono trovati due gruppi armati di bastoni e spranghe che si picchiavano. Gli stessi uomini dell'arma, nel tentativo di placare gli animi e fermare il tafferuglio, sono stati aggrediti da uno dei presenti, che ha tentato la fuga per poi essere immobilizzato. È stato necessario l'intervento di decine di carabinieri per riportare la situazione alla calma.