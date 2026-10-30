Desio, violenta rissa tra condomini con spranghe e bastoni: colpiti anche i carabinieri
L'allarme è stato dato dai passanti terrorizzati dalle due fazioni che si picchiavano: sette arresti e giudizio per direttissima con accuse a vario titolo
© Istockphoto
Una lite finita con una rissa in strada a colpi di bastonate, spranghe e coltelli. Nel cercare di sedare la colluttazione, due carabinieri sono stati presi a calci e pugni. È successo a Desio, in provincia di Monza e Brianza, i protagonisti della vicenda sono dei condomini. Dopo le diverse segnalazioni arrivate al 112, da parte dei passanti spaventati, i militari hanno arrestato sette persone: cinque uomini e due donne con un'età compresa tra i 19 e i 53 anni, tutti già noti alle forze dell'ordine. I presunti responsabili devono rispondere a vario titolo di rissa aggravata, lesioni personali, porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale.
Scene da far west
Diversi cittadini hanno allertato i soccorsi dicendo che era in corso una violenta rissa in corso: sono state utilizzate tre mazze ferrate, un bastone di legno, una stampella deformata trasformata in arma e una stella ninja di metallo a cinque punte. Una volta che i carabinieri sono arrivati sul posto si sono trovati due gruppi armati di bastoni e spranghe che si picchiavano. Gli stessi uomini dell'arma, nel tentativo di placare gli animi e fermare il tafferuglio, sono stati aggrediti da uno dei presenti, che ha tentato la fuga per poi essere immobilizzato. È stato necessario l'intervento di decine di carabinieri per riportare la situazione alla calma.
Le sette persone sono state arrestate e saranno processate per direttissima, perché beccati in flagranza di reato. Per sei dei coinvolti è stato disposto l'obbligo di firma in caserma e per uno del gruppo è stato emesso il divieto di dimora all'interno della provincia di Monza e della Brianza. A seguito della violenta rissa alcuni dei presunti colpevoli hanno fatto ricorso alle cure ospedaliere per le contusioni riportate. I motivi della lite, per quanto appreso sinora, sembrano dei futili dissidi di natura condominiale.