Milano, fermato grazie a un tatuaggio l'uomo che avrebbe accoltellato alla gola un 26enne

È stato fermato grazie a un tatuaggio l'uomo che, nella notte tra sabato e domenica, avrebbe accoltellato alla gola un 26enne marocchino a Milano. Quest'ultimo, prima di perdere i sensi, aveva riferito la presenza - sul collo dell'aggressore - di una spessa collana di acciaio lucido e di un tatuaggio raffigurante un'aquila. I carabinieri hanno quindi rintracciato il sospettato, un 64enne tunisino, e lo hanno arrestato con l'ipotesi di tentato omicidio. L'uomo, un senza dimora con precedenti per droga, avrebbe ferito il giovane in una piazzetta di via Parea, nei pressi del Centro Cardiologico Monzino, al culmine di una lite. Il 64enne avrebbe colpito il ragazzo alla gola con un coccio di bottiglia provocandogli una profonda ferita. Il 26enne è stato ricoverato al San Raffaele in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.