Deputata brasiliana ricercata dall'Interpol: "Sono a Roma"

Secondo le ricostruzioni, la donna è atterrata a Roma poche ore prima dell'inserimento del suo nome nella lista rossa Interpol dei ricercati. Tuttavia, viene fatto notare che un'allerta rossa Interpol non è un mandato di arresto internazionale vincolante, ma una richiesta di arresto a scopo di estradizione. Le autorità italiane possono procedere all'arresto provvisorio di una persona oggetto di una 'red notice', ma solo col via libera della Procura generale presso la Corte d'Appello competente. E se la persona è anche cittadino italiano, come Zambelli, l'Italia di norma non consente l'estradizione. Secondo le leggi italiane, infatti l'estradizione è vietata per i suoi cittadini, salvo che sia prevista da un trattato internazionale. Zambelli potrebbe essere arrestata provvisoriamente, ma non sarà automaticamente estradata.