Depardieu a processo a Roma per l’aggressione al "re dei paparazzi" Barillari

Per Barillari, non è certo la prima rissa. Dagli anni '60 in poi, di botte ne ha incassate un po' da tutti. Da Peter O'Toole che, raccontò, "era ubriaco per strada insieme alla sua collega Barbara Steele. Mi diede un cazzotto: quattro punti di sutura all’orecchio. Ero ancora minorenne e mio padre gli fece causa. L’avvocato mi offrì un milione per ritirare la querela, mio padre si prese i soldi e mi diede solo mille lire, con cui però mi feci due settimane di vacanza a Taormina". Il "King", collezionò anche una zuffa con i bodyguard di Frank Sinatra e con Mickey Rourke in persona.