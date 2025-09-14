Ragazza minaccia il suicidio e accusa: "Stuprata a Portofino", ma ora rischia lei una denuncia

Rischia una denuncia per procurato allarme la 20enne che ieri aveva minacciato di suicidarsi denunciando una violenza sessuale subita a Portofino. Ma che gli investigatori ora dubitano si sia veramente verificata. Dopo essere stata accompagnata in codice giallo in ospedale, infatti, la vittima avrebbe rifiutato di farsi visitare all'ospedale Galliera, ridimensionando la versione iniziale della denuncia legata all'aggressione sessuale. E ora i carabinieri stanno cercando di ricostruire l'accaduto e soprattutto di chiarire che cosa sia realmente successo.