Denise Pipitone, l’ex maresciallo Lombardo: “Chi ha scritto la lettera anonima? Speriamo si faccia risentire"

"Aspettiamo che l'anonimo si faccia risentire. Ce lo auguriamo". L'ex maresciallo di Marsala, Francesco Lombardo a "Mattino Cinque" si riferisce a colui che ha inviato la lettera anonima all'avvocato Giacomo Frazzitta, il legale di Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone la bambina sequestrata 17 anni fa a Mazara del Vallo. Nel contenuto della lettera si parla dell'avvistamento della bambina in una automobile, circa un'ora dopo la scomparsa, insieme ad alcune persone che "sono all'interno delle indagini", fa sapere Lombardo.

L'ex maresciallo di Marsala in collegamento a Canale 5 è molto cauto, non vuole dire più del dovuto e rischiare "di fare le indagini in televisione". Ciò che è certo è che con la riapertura delle indagini, dopo 17 anni dalla scomparsa di Denise Pipitone, nulla è lasciato al caso e tutti gli elementi emersi sono al vaglio degli inquirenti. A chi gli chiede se la lettera anonima inviata a Frazzitta è da considerarsi attendibile, Lombardo risponde: "Sarà attendibile nel momento in cui avremo degli elementi in più per compararli con i riscontri fatti all'epoca", conclude.