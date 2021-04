Denise Pipitone, le immagini di Olesya Rostova pubblicate sui social

Nell'attesa di conoscere il gruppo sanguigno e il Dna di Olesya Rostova, aumenta l'interesse verso il caso e la speranza che la giovane, che ha raccontato alla tv russa di essere stata rapita da bambina, possa essere Denise Pipitone. Olesya sembra assomigliare molto a Denise da piccola e soprattutto a Piera Maggio, la mamma della bambina di 4 anni scomparsa a Mazzara del Vallo circa 15 anni fa. A "Pomeriggio Cinque" vengono mostrate nuove immagini della giovane, raccolte dai social.

Olesya Rostova ha poi pubblicato sul suo profilo Instagram una foto di quando era una bambina. La giovane ha ringraziato tutti coloro che le sono vicini. "Siete i migliori, non mi sono mai sentita così felice - ha scritto Olesya - il vostro aiuto mi serve a non cadere. Non mi importa quanti problemi ci sono nella vita, io non mi arrenderò mai", ha concluso la giovane.