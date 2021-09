Denise Pipitone, la guardia giurata che l'avvistò a Milano: "La polizia non mi autorizzò a trattenerla"

"Chiamai subito le forze dell'ordine dicendo che probabilmente di fronte a me c'era seduta Denise". Così Felice Grieco a "Morning News" ricorda il 18 ottobre 2004 quando a Milano, all'esterno della banca dove lavorava come guardia giurata, vide una bambina somigliante a Denise Pipitone insieme a un gruppo di nomadi. "Tentai di trattenere il gruppo, ma se ne resero conto e andarono via. Io non ero sicuro - ricorda Grieco - che quella bambina fosse Denise, chiesi autorizzazione alle forze dell'ordine di fermarla, ma mi fu negata" .

Sono passati quasi 17 anni dal giorno dell'avvistamento a Milano e Felice Grieco confida a Canale 5 di avere molti rimorsi rispetto a come sono andate le cose. "Avrei potuto agire di testa mia, ma poi avrei dovuto affrontare tutte le conseguenze", conclude.