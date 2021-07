"Avete fatto troppi giochetti di prestigio sulla mia pelle e su quella dei miei figli". "Quarto Grado" raccoglie lo sfogo di Anna Corona, ex moglie di Piero Pulizzi, padre di Denise Pipitone. Ripercorre il periodo dal 2004 a oggi e descrive le difficoltà che ha incontrato insieme ai suoi cari per 17 anni.

"Jessica è stata picchiata da un poliziotto: un ceffone che non dimenticheremo mai". Su Denise: "Si sono fatti sfuggire di mano la situazione. Sua madre va aiutata perché sta cercando di ritrovarla. Io posso dire che camminerò sempre a testa alta per Mazara. Tutta la città sa che noi non c'entriamo nulla", conclude.