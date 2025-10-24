Denise Pipitone, ecco la foto di come sarebbe oggi la bimba scomparsa 21 anni fa

La mamma Piera Maggio non perde le speranze di ritrovare la figlia scomparsa all'età di 4 anni, nel 2004, e diffonde la simulazione informatica via social
"Aiutateci a trovarla": Piera Maggio, la mamma della piccola Denise Pipitone, la bimba scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo, non dissipa le speranze di rivedere la figlia e a pochi giorni dal suo compleanno, che cade il 26 ottobre 2000, pubblica la foto simulazione di come sarebbe oggi, all'età di 25 anni. Il gip di Marsala aveva archiviato l'indagine a dicembre del 2021, ma la donna non perde le forze per lanciare un nuovo appello.
"Questo 'Age Progression' è stato realizzato da una professionista americana esperta del settore, che ha elaborato l'immagine di Denise con l'ausilio delle foto dei genitori, fondamentali per questo lavoro, e con le analisi tecniche corrette", scrive la Maggio.
"Vi chiediamo gentilmente di condividere in massa - aggiunge firmando il testo alla fine, con il suo nome e quello di Pietro Pulizzi -, possibilmente non con copia e incolla. Vorrei che il profilo e le pagine ufficiali da sempre arrivassero anche all'estero. Diamo a Denise la possibilità di ritrovare la strada di casa e di riabbracciare i suoi veri genitori utilizzando questi contatti. Grazie".