Caso Denise Pipitone, il sindaco di Mazara: "Buon compleanno, ovunque tu sia"

"Denise, oggi è il giorno in cui 24 anni fa sei nata, e forse non lo sai. Anche se sei lontana, il nostro amore per te non conosce confini. Ogni giorno pensiamo a te e ti mandiamo tutto il nostro affetto. Speriamo che il tuo giorno sia pieno di gioia e meraviglia, proprio come te. Buon compleanno, Denise, ovunque tu sia. Papà Pietro e mamma Piera, la tua vera famiglia". Questo il pensiero condiviso sui social dai genitori Piera e Pietro.