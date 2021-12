di Roberto Lamura

Opposizione alla richiesta presentata solo per la Corona - Il 23 novembre il gip di Marsala si era riservato la decisione in merito all'opposizione alla richiesta di archiviazione per la Corona. L'opposizione alla richiesta di archiviazione era infatti stata presentata soltanto per la ex moglie del padre di Denise. I quattro indagati - Oltre alla Corona, risultavano indagati Giuseppe Della Chiave, anche lui accusato del rapimento della piccola, e i due falsi testimoni, Antonella Allegrini e il marito Paolo Erba, ai quali era stato contestato il reato di false informazioni al pubblico ministero. Archiviazione - La richiesta di archiviazione per Erba e Allegrini ha fatto seguito alla loro ammissione di aver mentito fornendo falsi elementi sul coinvolgimento della Corona nel caso. Per gli altri due indagati, invece, secondo la Procura, non sarebbero emersi elementi tali da sostenere l'accusa in giudizio. L'inchiesta era stata riaperta in primavera e alla richiesta di archiviazione si sono opposti i legali di parte civile: Giaomo Frazzitta e Piero Marino.