Delitto di Rozzano, l'assassino di Manuel ai carabinieri: "Non pensavo di averlo ucciso"

"Non pensavo di averlo ucciso". E' quanto ha detto il 18enne di Rozzano che avebbe ucciso Manuel Mastrapasqua con una coltellata. Nella sua confessione ai carabinieri, ha dichiarato: "Era rimasto in piedi, non ho visto sangue, non pensavo di averlo ucciso". Ai militari Daniele Rezza ha spiegato di essere uscito alle 2:30 di casa per una passeggiata, con il coltello nella tuta per difendersi in caso di eventuali brutti incontri nel quartiere. A Mastrapasqua, ha ricordato, "ho detto: 'Dammi qualcosa, dei soldi'". Poi la reazione dell'altro e l'accoltellamento mortale.