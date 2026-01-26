Ma soprattutto Bocellari ha biasimato quello che a suo dire è un "continuo tentativo, da parte" di chi segue le "persone offese, di ricerca, mediante pubblici annunci, di asserite nuove prove contro un condannato che in nessun caso potrà essere processato nuovamente" e quindi manifestando "una significativa presa di posizione". Inoltre, ha osservato sempre Bocellari, se "tutto questo fosse davvero determinante ai fini di verità" gli elementi raccolti dagli esperti dei Poggi, "dovrebbero essere offerti, senza indugio" ai pm pavesi" perché possa valutarli nell'indagine in corso a carico di Sempio". E ciò nella ferma convinzione "che i nuovi elementi, come le azioni giudiziarie, in considerazione della delicatezza del momento" processuale, "vadano depositati nelle sedi competenti, come peraltro, nel silenzio, ha già fatto, sta facendo e farà la difesa Stasi".