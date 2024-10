Delitto di Rozzano, il killer di Manuel: "Ho pensato all'improvviso di rapinarlo"

"Quando ho incrociato quell'uomo al buio, ho pensato di rapinarlo". E' un passaggio dell'interrogatorio reso al gip Domenico Santoro da Daniele Rezza, il 19enne che ha confessato di aver ucciso con una coltellata Manuel Mastrapasqua a Rozzano (Milano). Lo ha riferito il suo difensore, lasciando San Vittore. Il legale, che "per motivi personali" ha rinunciato al mandato, ha detto che "Rezza per un'ora e mezza ha spiegato tutto nel dettaglio", aggiungendo però che "non ha fornito alcuna motivazione alla sua improvvisa idea di rapinare il 31enne".