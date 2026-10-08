Delitto di Garlasco, il dossier anonimo di 25 pagine sulla famiglia Cappa: le domande e le annotazioni

Nel documento sono passate in rassegna anche le bici in possesso della famiglia e le dichiarazioni di alcuni amici delle sorelle. Intrecciate a queste, emergono diversi elementi riguardanti l'unico indagato Andrea Sempio. "Conosceva le gemelle Cappa", si leggerebbe. Poi, chi ha scritto quelle pagine torna sulle gemelle Cappa. Viene ricordato che le due conoscevano la villetta, essendoci state tante volte, e viene sottolineato che Stefania Cappa "aveva a disposizione le chiavi di casa Poggi, compresa la chiave dell'allarme". E aveva "una bicicletta nera da donna che non è mai stata visionata, tantomeno sequestrata". Si parla poi di possibili spiegazioni del delitto: "E se fossero state usate due armi in due tempi diversi?". Ma anche di tracce sulla scena: "Parziale impronta insanguinata di una scarpa con suola a fitte righe oblique (All star con stella?)".