Delitto di Garlasco, l'avvocata di Sempio: "Ho ricevuto minacce di morte" | La difesa di Stasi: "C'è un clima di odio, solidarietà"

Nelle due email identiche in cui Angela Taccia viene minacciata vi è scritto "sai come ti ucciderò" e in allegato la foto di un fucile a pompa. Oltre all'immagine di un fucile con 7 proiettili ci sono anche quelle di un martello, un laccio e delle pinze. La cosa che cambia tra le due email è l’oggetto: in una email è scritto "Ucciderò te e Sempio", nell'altra "Sei morta".