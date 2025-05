Delitto di Garlasco, chi è Alessandro Biasibetti: il frate amico di Marco Poggi dovrà fornire agli inquirenti il suo Dna

Biasibetti agli inquirenti aveva detto, a proposito della sua amicizia con il fratello di Chiara: "Siamo cresciuti insieme. Moltissime volte mi sono portato presso l'abitazione di Marco, tanto da conoscere sia i genitori che la sorella Chiara, con la quale non avevo un rapporto di frequentazione attesa la differente età". Aveva poi ammesso di avere la bici "del tipo da donna in quanto in uso anche a mia madre, di colore nero", simile a quella che era stata vista da due testimoni il giorno del delitto. Però, aveva precisato, in quel periodo lui era via con i Poggi. "Credo di aver informato - questa la sua testimonianza - della circostanza che il giorno 4 agosto 2007 sarei partito in vacanza per il Trentino, senza precisare la data del rientro".