Delitto Cecchettin, il biglietto di un 11enne per Giulia: "Prometto di non essere come Filippo"

Continua incessante e silenziosa la processione di amici e conoscenti della famiglia di Giulia Cecchettin fuori dalla loro casa a Vigonovo.

"Sono Emanuele ho 11 anni e prometto di non essere come Filippo", si legge su un biglietto. Tutta la comunità è venuta a rendere omaggio e ricordare Giulia, la 22enne uccisa con più di 20 coltellate. Per l'omicidio è stato arrestato in Germania il suo ex fidanzato, Filippo Turetta.