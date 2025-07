Delitto della Cattolica, chi ha ucciso Simonetta Ferrero? L'ex magistrato: "Dopo 54 anni la scienza può dare risposte"

Simonetta aveva una vita serena, un buon lavoro, faceva attività di volontariato ed era molto legata alla sua famiglia, con cui stava per partire per una vacanza in Corsica. Si era fermata alla Cattolica, dove si era laureata, per un bisogno fisiologico, durante alcune commissioni in zona. Fu lì che incontrò il suo assassino, in un bagno femminile dove venne trovata solo due giorni dopo, il 26 luglio 1971. Il delitto, che colpì profondamente una Milano all’alba degli anni di piombo, avvenne in un luogo simbolico della città e della sua gioventù. Ma le indagini, sin dall’inizio, furono compromesse dalla tardiva scoperta del cadavere e da diverse superficialità.