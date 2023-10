Decreto flussi 2023 per 136mila extracomunitari, via alla precompilazione delle domande

Grazie al Decreto flussi 2023 Saranno complessivamente 136mila i lavoratori non comunitari che potranno entrare regolarmente in Italia: 52.770 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, 680 ingressi per lavoro autonomo e 82.550 ingressi per lavoro subordinato stagionale.

Dal 30 ottobre al 26 novembre sarà disponibile l'applicativo per la precompilazione delle domande. Le istanze potranno essere trasmesse, in via definitiva, esclusivamente con le consuete modalità telematiche, a partire da 2 dicembre per il lavoro non stagionale. Per le altre tipologie si parte rispettivamente il 4 e il 12 dicembre. Tutte le domande dovranno essere presentate fino al 31 dicembre 2023.