Cartello anti-dazi in una panetteria del Cilento: "Per i cittadini Usa prezzo maggiorato del 100%"

"Ho apposto questo cartello dinanzi al mio panificio perché sono contro il mutismo degli italiani, contro il servilismo verso le decisioni dell'Unione europea e di Donald Trump", ha spiegato Altobello, originario di Agropoli (Salerno) ma da oltre 10 anni residente a San Mauro Cilento. Dopo una breve carriera da calciatore professionista in serie C2, oggi lavora come fornaio. "Bisogna far capire a tutti che dobbiamo alzare la voce e non dobbiamo stare zitti di fronte alle decisioni americane. Dobbiamo dimostrare che il popolo italiano è vivo, ha carattere e coscienza", ha sottolineato il fornaio.