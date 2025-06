Chi era Davide Gorla, il commerciante ucciso a coltellate a Busto Arsizio

È Davide Gorla, 65 anni, il commerciante ucciso a coltellate all'interno del suo negozio nel centro storico di Busto Arsizio, nel Varesotto. L'uomo era il titolare della cartoleria "Linea continua", che vendeva articoli di pregio ma anche gadget e magliette in una delle corti storiche di via Milano. In città lo conoscevano tutti: l'attività era aperta da anni ed era diventata un punto di riferimento per molti. In segno di cordoglio, il Comune ha deciso di annullare tutti gli eventi previsti per il fine settimana.