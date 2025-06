Commerciante ucciso nel Varesotto: fermato un uomo | Ripreso dalle telecamere mentre si cambiava dopo l'omicidio

C'è un fermo per l'omicidio di Davide Gorla, il commerciante 64enne di Busto Arsizio (Varese) ucciso a coltellate nel suo negozio di oggetti da scrittura di lusso nel pomeriggio di mercoledì. Il provvedimento è scattato poco dopo la mezzanotte. Gli investigatori del commissariato di polizia di Busto Arsizio e della Squadra mobile di Varese avevano da subito stretto il cerchio. Alcuni testimoni avevano visto l'assassino in fuga e l'uomo, descritto come brizzolato e di mezza età, è stato anche ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza. Nei filmati lo si vedrebbe mentre, dopo l'accoltellamento, in via Rosmini, a 100 metri dal luogo dell'omicidio, si cambiava la maglietta probabilmente sporca di sangue.