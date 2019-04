Deceduto dopo la cattura 4 aprile 2019 08:42 Dalle montagne bergamasche alla Brianza: cervo in fuga muore di crepacuore Lʼanimale, del peso di 200 chili, è arrivato nel parco pubblico di Cavenago. Immobilizzato e sedato, non è arrivato vivo allʼOasi Wwf di Vanzago. Sul web scoppia la polemica: intervento maldestro?

Nella sua lunga discesa dalle montagne bergamasche, un cervo di 200 chili ha trovato la morte in un parco pubblico di Cavenago di Brianza (Monza). L'animale nella mattina di sabato 30 marzo era stato prima avvistato all'interno del giardino di una scuola elementare, poi nell'area cani di un parco pubblico cittadino. Qui sono scattate tutte le misure per la cattura, come testimoniano le numerose immagini e i video diffusi sui social network. Ma la storia del cervo in fuga non ha avuto un lieto fine: è morto di crepacuore mentre veniva trasportato all'Oasi Wwf di Vanzago (Milano). E sul web si è scatenata la polemica: intervento maldestro?

Il tragico epilogoAi presenti è sembrata una scena da film western con l'animale, a un certo punto, circondato da agenti di polizia provinciale e del corpo della protezione civile Brianza est e un veterinario Asl; poi braccato, preso al laccio e infine sedato per essere portato via. L'intervento è durato un'ora. Ma la paura per il cervo deve essere stata tanta, così il suo cuore non ha retto.