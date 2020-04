Dal cuore all'intestino: ecco dove il Covid-19 colpisce il nostro corpo

L'infezione da Covid-19 non attacca solo i polmoni, ma anche cuore, vasi sanguigni, reni, intestino, occhi e cervello. E' una malattia sistemica che colpisce l'intero organismo. Come riporta la rivista Science, il virus agisce in modo diverso da qualsiasi altro patogeno mai visto finora. Vediamo come.