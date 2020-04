Coronavirus, Oms: "L'epidemia crescerà se si allentano in fretta le misure" | La Baviera cancella l'Oktoberfest

Coronavirus, dal "paziente 1" di Codogno a oggi: i fatti principali e le immagini simbolo Ansa 1 di 64 IPA 2 di 64 Afp 3 di 64 Ansa 4 di 64 Ansa 5 di 64 Ansa 6 di 64 Tgcom24 64 di 64 Ansa 64 di 64 Tgcom24 64 di 64 Ansa 10 di 64 IPA 11 di 64 12 di 64 Tgcom24 13 di 64 LaPresse 14 di 64 IPA 15 di 64 Ansa 16 di 64 Ansa 17 di 64 Instagram 18 di 64 Ansa 19 di 64 Ansa 20 di 64 Ansa 21 di 64 Facebook 22 di 64 IberPress News 23 di 64 24 di 64 Facebook / Io resto a casa 25 di 64 Facebook 26 di 64 27 di 64 Ansa 28 di 64 Ansa 29 di 64 Ansa 30 di 64 31 di 64 32 di 64 Italy Photo Press 33 di 64 Ansa 34 di 64 35 di 64 Ansa 36 di 64 Facebook 37 di 64 LaPresse 38 di 64 Italy Photo Press 39 di 64 Ansa 40 di 64 Ansa 41 di 64 LaPresse 42 di 64 LaPresse 43 di 64 Italy Photo Press 44 di 64 Ansa 45 di 64 Ansa 46 di 64 IPA 47 di 64 Ansa 48 di 64 Sito ufficiale 49 di 64 Ansa 50 di 64 Ansa 51 di 64 Ansa 52 di 64 53 di 64 54 di 64 Ansa 55 di 64 Ansa 56 di 64 Afp 57 di 64 Ansa 58 di 64 Ansa 59 di 64 IPA 60 di 64 Facebook 61 di 64 Ansa 62 di 64 Ansa 63 di 64 Facebook 64 di 64 leggi dopo slideshow ingrandisci Dai primi casi accertati in Italia alle misure straordinarie del governo. Le storie di coraggio e solidarietà che hanno unito gli italiani nella speranza di superare, il prima possibile e più forti di prima, questa vicenda. Sfoglia la gallery sull'emergenza coronavirus nel nostro Paese.

La scelta di molti Paesi di eliminare in fretta le misure anti coronavirus "porterà con ogni probabilità a un ritorno dell'epidemia". E' quanto sostiene l'Oms, lanciando un monito a quei governi che stanno mettendo in atto piani per far ripartire l'economia in piena emergenza sanitaria. "Dobbiamo ancora affrontare il peggio", aveva dichiarato lunedì il direttore generale dell'Organizzazione, Tedros Adhanom Ghebreyesus.