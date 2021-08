Accoltellate o strangolate per mano del proprio marito o del fidanzato: così sono morte altre tre donne a distanza di poche ore. La piaga del femminicidio registra una escalation in un solo giorno, da Brescia a Grosseto, passando per Pavia. La prima vittima a Vigevano (Pavia): il 59enne Marco De Frenza ha ucciso a coltellate nel bagno di casa Marylin Pera, 39 anni, con cui conviveva da un paio di settimane. Poco dopo, a Monterotondo Marittimo (Grosseto) un 48enne ha ucciso la fidanzata, Silvia Manetti, di due anni più giovane con una coltellata alla gola. Infine, a Cazzago San Martino, in provincia di Brescia, un omicidio-suicidio: un 56enne ha strangolato la moglie di 57 anni prima di impiccarsi.