Un uomo di 48 anni è stato arrestato per l'omicidio della compagna . E' successo nella notte vicino a Monterotondo Marittimo ( Grosseto ). Ad allertare le forze dell'ordine è stato l'uomo stesso, che intorno a mezzanotte ha telefonato ai carabinieri confessando l'omicidio appena commesso. I militari lo hanno trovato in lacrime e con i vestiti sporchi di sangue davanti all'auto con all'interno il corpo della donna uccisa con una coltellata alla gola.

Il coltello è stato trovato vicino al cadavere della donna, 46enne. All'arrivo dei militari, l'uomo era in evidente stato di agitazione: nel tragitto verso la caserma ha dato in escandescenza e ha sfondato un vetro dell'auto dei carabinieri. Poi è stato tratto in arresto per omicidio. In corso le indagini per chiarire i motivi del gesto.