Cusago, ville lussuose nel campo nomadi abusivo

Ville lussuose, macchine di grossa cilindrata e palme. Non stiamo parlando di uno dei quartieri residenziali di Miami bensì di un campo nomadi alla periferia ovest di Milano, tra Cusago e Baggio.

A denunciare la situazione è l’inviata di "Striscia la Notizia", Rajae Bezzaz, che sottolinea come i precari insediamenti di una volta siano diventati veri e propri "villoni con tanto di giardino, recinzioni a prova di ladro e nomi sul citofono".

"Non c’è un permesso, non c’è un’autorizzazione, in parte sono addirittura terreni comunali dove da 25 anni vivono delle famiglie senza rispettare il minimo regolamento di legge", spiega Marco Bestetti, presidente del Municipio 7 di Milano che come molti cittadini chiede l’intervento delle istituzioni "per sanare una situazione non tollerabile in un Paese come l’Italia".