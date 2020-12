Cuneo, lo sfogo di un pasticcere: “Sul conto restano 3 euro e 70 centesimi"

A "Dritto e Rovescio" si sfoga Silvio Bessone, artigiano cioccolatiere di Vicoforte, il regno del cioccolato: "Di ristori ne sono arrivati pochissimi, io personalmente non ho ricevuto nulla e l'Agenzia delle Entrate non risponde al telefono e si nega come chi deve dei soldi. Ormai sul conto ho 3 euro e 72 centesimi".

Lo sfogo del pasticcere non si ferma qui: "Vorrei che facciate arrivare questo messaggio a Conte: in questo momento, sono molto attivi gli usurai, cioè quelli che si sostituiscono alle banche per fornire i soldi agli imprenditori in difficoltà, per poi "incravattarci". Noi siamo imprenditori, non vogliamo un sostegno, vogliamo solo poter lavorare".



Parla anche la mamma di Silvio Bessone, una signora di 82 anni e si rivolge al premier in vista del Natale: "Conte si metta una mano sul cuore e consenta a noi anziani di vedere i famigliari, io ho nipoti e pronipoti ho il diritto di vederli, ci dia la possibilità di spostarci e vederli. Nella vita, noi anziani abbiamo rinunciato a tante cose e fatto tanti sacrifici, ma questo non toglietecelo, è troppo".