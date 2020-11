Covid, Piero Chiambretti: "Si prende come un'influenza, ma si muore come con la peste"

"Si prende come un'influenza, ma si muore come con la peste". Piero Chiambretti descrive così il Covid. Il conduttore ha vissuto sulla propria pelle il contagio e la malattia causata dal coronavirus che, tra le altre cose, gli ha portato via anche la madre Felicita. A "Dritto e Rovescio", il presentatore di "Tiki Taka" dice la sua sulla pandemia: "Dal 21 marzo, giorno della morte di mia madre, seguo molto attentamente la diffusione del virus - spiega - ma non posso accettare chi considera questo virus come una semplice influenza".

"Nella mia esperienza ho vissuto una cosa tragica - continua Chiambretti - negli ospedali non ci sono giornali e tv, e quelli che stanno per andare in terapia intensiva per fortuna non sanno che cosa sta succedendo fuori, perché se vedessimo quello che accade fuori moriremmo prima del previsto".