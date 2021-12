Cucchi, chieste condanne per otto carabinieri nel processo sui depistaggi

facebook

La procura di Roma ha chiesto la condanna degli otto carabinieri imputati nel processo sui presunti depistaggi messi in atto dopo la morte di Stefano Cucchi. Le richieste vanno dai sette anni, per il generale Alessandro Casarsa, a un anno e un mese. Nel corso della requisitoria, il pm Giovanni Musarò ha affermato che è stato "un processo lungo e difficile" e che "un intero Paese è stato preso in giro per sei anni".